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Шмаров считает правильным поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей

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Чемпион СССР и России в составе московского «Спартака» Валерий Шмаров уверен, что полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша повёл себя неправильно в эпизоде с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Шмаров считает правильным поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей
  • Gettyimages.ru

«Конечно, если Бериша туда прибежал, он сам провоцировал. Абаскаль правильно сделал, что стал выкидывать его из своей зоны. Но я не видел этого момента. То, что прочитал, то и говорю», — цитирует Шмарова Metaratings.

Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно) за толчок Бериши.

Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю.

 

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