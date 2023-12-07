Внук Яшина считает, что некорректно сравнивать Акинфеева с его дедушкой 

Василий Фролов, внук Льва Яшина, отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что Игорь Акинфеев превзошёл всех российских и советских голкиперов.

«Акинфеев — легендарный вратарь для нашей страны. Но, на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный — нельзя. Дедушка — максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола», — цитирует Фролова «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что Яшина знают во всем мире, а Акинфеева — нет.

«Но если брать футбольную статистику — российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», — заключил Фролов.

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Также Вячеслав Чанов заявил, что Акинфеев задал высокую планку будущим вратарям.