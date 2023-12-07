Надаль: есть большая вероятность, что 2024 год будет последним в моей карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что с большой долей вероятности сезон‑2024 станет для него последним в карьере.

«Есть большая вероятность, что это будет мой последний год, без сомнения. Также есть вероятность, что это будет только полгода. Я не могу ответить на эти вопросы прямо сейчас. Могу только сказать, что я вернусь, чтобы участвовать в соревнованиях», — цитирует Надаля Sport.es.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее Надаль высказался о своём возвращении на корт.