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Надаль: есть большая вероятность, что 2024 год будет последним в моей карьере

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что с большой долей вероятности сезон‑2024 станет для него последним в карьере.
Надаль: есть большая вероятность, что 2024 год будет последним в моей карьере
  • Gettyimages.ru

«Есть большая вероятность, что это будет мой последний год, без сомнения. Также есть вероятность, что это будет только полгода. Я не могу ответить на эти вопросы прямо сейчас. Могу только сказать, что я вернусь, чтобы участвовать в соревнованиях», — цитирует Надаля Sport.es.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее Надаль высказался о своём возвращении на корт.

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