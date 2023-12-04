Надаль — о возвращении на корт: я ничего от себя не жду, это правда

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своём возвращении на корт.

«Я думаю, что готов, верю и надеюсь, что дела пойдут хорошо и это даст мне возможность получать удовольствие от игры на корте. Я ничего от себя не жду, это правда», — цитирует Надаля We Are Tennis в социальных сетях.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее Надаль заявил, что планирует выступить на турнире в Брисбене.