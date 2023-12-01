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Надаль заявил, что планирует выступить на турнире в Брисбене

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться на корт.
Надаль заявил, что планирует выступить на турнире в Брисбене
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Всем привет. После года без соревнований настало время вернуться. Я буду в Брисбене в первой неделе января. Увидимся», — заявил Надаль в видео, опубликованном в социальных сетях.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее теннисисты Потапова и Шевченко поженились.

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