Надаль заявил, что планирует выступить на турнире в Брисбене

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться на корт.

«Всем привет. После года без соревнований настало время вернуться. Я буду в Брисбене в первой неделе января. Увидимся», — заявил Надаль в видео, опубликованном в социальных сетях.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

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