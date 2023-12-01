Теннисисты Потапова и Шевченко поженились
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«Мистер и миссис Шевченко», — написала Потапова в социальных сетях.
22-летняя спортсменка является 28-й ракеткой мира, также на её счету пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Потапова является бывшей первой ракеткой мира в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров. 22-летний Шевченко занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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