Теннисисты Потапова и Шевченко поженились

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу.

«Мистер и миссис Шевченко», — написала Потапова в социальных сетях.

22-летняя спортсменка является 28-й ракеткой мира, также на её счету пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Потапова является бывшей первой ракеткой мира в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров. 22-летний Шевченко занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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