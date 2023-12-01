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Теннисисты Потапова и Шевченко поженились

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Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу.
Теннисисты Потапова и Шевченко поженились
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Hewitt

«Мистер и миссис Шевченко», — написала Потапова в социальных сетях.

22-летняя спортсменка является 28-й ракеткой мира, также на её счету пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Потапова является бывшей первой ракеткой мира в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров. 22-летний Шевченко занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Рублёв заявил, что испытывает чувство вины после вспышек гнева на корте.

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