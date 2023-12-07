Фигуристка Синицына: на чемпионате России четверного не будет

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, что не покажет четверной тулуп на чемпионате России.

«На чемпионате России — нет, четверного не будет, потому что у меня сейчас цель — выступить чисто и занять хорошие позиции, чтобы отобраться в сборную. Для меня это в приоритете. Как говорил мне тренер, лучшая программа — это программа, откатанная чисто», — цитирует Синицыну «Чемпионат».

Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла. Также спортсменка является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире и серебряным призёром в одиночном катании.

Ранее Синицына призналась, что мечтает выступить в ледовом шоу.