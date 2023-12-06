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Синицына назвала мечтой выступление в шоу

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Фигуристка Ксения Синицына заявила, что мечтает выступить в ледовом шоу.
Синицына назвала мечтой выступление в шоу
  • РИА Новости

«К сожалению, приглашений никаких не поступало, но шоу — моя мечта. С кем из друзей ни разговаривала, но всегда говорю: как интересно там покататься! Перевоплощаться из одного образа в другой, эмоции выплёскивать, людям передавать», — цитирует Синицыну «Чемпионат». 

Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла. Также спортсменка является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире и серебряным призёром в одиночном катании. 

Ранее Синицына высказалась о балансе четверных прыжков и компонентов.

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