Синицына назвала мечтой выступление в шоу

Фигуристка Ксения Синицына заявила, что мечтает выступить в ледовом шоу.

«К сожалению, приглашений никаких не поступало, но шоу — моя мечта. С кем из друзей ни разговаривала, но всегда говорю: как интересно там покататься! Перевоплощаться из одного образа в другой, эмоции выплёскивать, людям передавать», — цитирует Синицыну «Чемпионат».

Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла. Также спортсменка является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире и серебряным призёром в одиночном катании.

Ранее Синицына высказалась о балансе четверных прыжков и компонентов.