Синицына назвала мечтой выступление в шоу
- РИА Новости
«К сожалению, приглашений никаких не поступало, но шоу — моя мечта. С кем из друзей ни разговаривала, но всегда говорю: как интересно там покататься! Перевоплощаться из одного образа в другой, эмоции выплёскивать, людям передавать», — цитирует Синицыну «Чемпионат».
Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла. Также спортсменка является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире и серебряным призёром в одиночном катании.
Ранее Синицына высказалась о балансе четверных прыжков и компонентов.