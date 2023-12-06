Синицына: в моём возрасте достаточно пяти попыток четверного в день

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына высказалась о балансе четверных прыжков и компонентов.

«Четверной нельзя делать большое количество повторений. Идёт травма. Это очень большая нагрузка. В день делаешь пять попыток — этого достаточно в моём возрасте», — цитирует Синицыну «Чемпионат».

Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла. Также спортсменка является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире и серебряным призёром в одиночном катании.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что судейские оценки не позволяют делать ошибок, но тормозят развитие этого вида спорта.