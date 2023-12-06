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Тарасова: судейская оценка не позволяет делать ошибок и тормозит развитие фигурного катания

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что судейские оценки не позволяют делать ошибок, но тормозят развитие этого вида спорта.
Тарасова: судейская оценка не позволяет делать ошибок и тормозит развитие фигурного катания
  • РИА Новости

«Судейская оценка важна. Она не позволяет делать ошибок, и этим, я считаю, тормозит развитие фигурного катания», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Накануне фигуристка Елена Радионова заявила, что нынешние фигуристки стараются не рисковать, избегая занижения оценок.

Ранее Тарасова рассказала, как относится к инициативе олимпийской чемпионки Алины Загитовой тренировать в школе её имени.

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