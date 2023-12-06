Тарасова: судейская оценка не позволяет делать ошибок и тормозит развитие фигурного катания
- РИА Новости
«Судейская оценка важна. Она не позволяет делать ошибок, и этим, я считаю, тормозит развитие фигурного катания», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.
Накануне фигуристка Елена Радионова заявила, что нынешние фигуристки стараются не рисковать, избегая занижения оценок.
Ранее Тарасова рассказала, как относится к инициативе олимпийской чемпионки Алины Загитовой тренировать в школе её имени.