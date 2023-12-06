Тарасова: судейская оценка не позволяет делать ошибок и тормозит развитие фигурного катания

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что судейские оценки не позволяют делать ошибок, но тормозят развитие этого вида спорта.

РИА Новости