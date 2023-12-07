Малинин: рад, что после четверного акселя смог остаться на ногах
- РИА Новости
«Прекрасно себя чувствую! Мне удалось впервые выполнить четверной аксель в короткой программе. Это было не самое лучшее выступление, но я просто рад, что смог собрать его под давлением и остаться на ногах», — цитирует Малинина пресс‑служба Международного союза конькобежцев.
19‑летний фигурист получил 106,90 балла за прокат, став первым в истории, кто чисто исполнил аксель в 4,5 оборота во время короткой программы. На втором месте расположились японцы Шома Уно (106,02 балла) и Юма Кагияма (103,72).
9 декабря мужчины выступят с произвольной программой.
Ранее сообщалось, что немка Минерва Хазе и бывший российский фигурист Никита Володин лидируют после короткой программы в соревнованиях пар в финале международной серии Гран-при.