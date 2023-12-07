Экс российский фигурист Володин и Хазе лидируют в Финале серии Гран-при
- AFP
Представители Германии набрали 72,56 балла.
Второе промежуточное место занимают канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (71,22), на третьей строчке расположились итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (70,30).
Произвольную программу фигуристы представят 8 декабря.
9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая заявила, что фигурное катание в России становится очень затратным видом спорта.