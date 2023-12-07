RT в Telegram
Подпишись

Экс российский фигурист Володин и Хазе лидируют в Финале серии Гран-при

Короткая ссылка
Немка Минерва Хазе и бывший российский фигурист Никита Володин лидируют после короткой программы в соревнованиях пар в Финале международной серии Гран-при.
Экс российский фигурист Володин и Хазе лидируют в Финале серии Гран-при
  • AFP

Представители Германии набрали 72,56 балла.

Второе промежуточное место занимают канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (71,22), на третьей строчке расположились итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (70,30). 

Произвольную программу фигуристы представят 8 декабря.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая заявила, что фигурное катание в России становится очень затратным видом спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить