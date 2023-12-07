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Слуцкая заявила, что фигурное катание становится очень дорогим видом спорта

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая считает, что фигурное катание в России становится очень затратным видом спорта.

«К сожалению, бесплатного спорта в России практически нет, за всё платят родители. Фигурное катание стало не просто дорогим, а очень дорогим видом спорта. Мы недавно купили коньки, 120 тыс. отдали, и это мне сделали скидку, плюс танцорам нужно минимум три костюма, и каждый месяц нужно платить тренерам», — цитирует Слуцкую ТАСС.

По словам 44-летней фигуристки, у неё трое детей. Старший когда-то начинал заниматься хоккеем, но потом закончил.

«Средняя дочь очень хотела пойти на лёд, ей 13 лет, она выступает в танцах на льду, переживает много различных историй, недавно она рассталась с партнёром. Младшей дочери четыре года, она тоже стоит на коньках», — заявила Слуцкая.

В коллекции Слуцкой серебро и бронза Олимпиады (2002, 2006 годы). Фигуристка является двукратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

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