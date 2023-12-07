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Степанова: пока я буду достойно бегать на лыжах — фамилию не забудете

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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своей реакции на отношение общественности к ней.
Степанова: пока я буду достойно бегать на лыжах — фамилию не забудете
  • РИА Новости

«Мне абсолютно всё равно, вызываю ли я любовь или раздражение. Всем понравиться нельзя, и мир — это такое странное место, где слишком мало счастливых людей. От себя добавлю: главное, фамилию не путайте. Пока я буду достойно бегать на лыжах — не забудете. Я в этом твёрдо уверена», — цитирует Степанову «Матч ТВ». 

Спортсменка является олимпийской чемпионкой Игр-2022 в эстафете. 

3 декабря Степанова победила в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Она преодолела дистанцию 20 км за 1 час 7 минут 52,9 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева. Третья — Анастасия Кулешова.

Ранее лыжница Анастасия Кулешова рассказала, как относится к Степановой.

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