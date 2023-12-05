Кулешова: мне кажется, у Степановой пока присутствует юношеский максимализм

Лыжница Анастасия Кулешова рассказала, как относится к своей коллеге Веронике Степановой.

«Вероника молодец, популяризирует лыжный спорт. Но мне кажется, у неё пока присутствует юношеский максимализм. Некоторые вещи, которые она говорит в прессе... не факт, что она так на самом деле думает», — цитирует Кулешову Sports.ru.

Третьего декабря Степанова победила в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Она преодолела дистанцию 20 км за 1 час 7 минут 52,9 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева. Третья — Анастасия Кулешова.

Ранее Степанова прокомментировала победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.