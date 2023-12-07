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Харитон Агрба примет участие в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане

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Российские боксёры Харитон Агрба и Никита Зонь проведут поединки в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт 15 декабря в Астане (Казахстан).
Харитон Агрба примет участие в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане
  • © Федерация бокса России

Серебряный призёр Европейских игр — 2019 Харитон Агрба в поединке в весе до 67 кг встретится с финалистом чемпионата мира — 2023 Дулатом Бекбауовым из Казахстана.

Никита Зонь выйдет на ринг против казахстанца Бекзата Нурдаулетова (6-0, КО 2) в бою в весе до 80 кг. Бой между ними будет соглавным на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане. Шоу возглавит поединок в весе до 71 кг между олимпийским чемпионом — 2016 и чемпионом мира — 2013 Данияром Елеусиновым (11-0, КО 6) из Казахстана и Джабулани Макхенсе (14-2, КО 7) из ЮАР.

Также в Астане свой поединок проведёт выступающий за Сербию россиянин Павел Фёдоров (3-0, КО 1), которому в бою в весе до 63,5 кг будет противостоять казахстанец Ертуган Зейнуллинов (1-0, КО 1).

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Магомедкеримов проведёт поединок с чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном.

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