ANSA: обвинение просит двухлетнюю дисквалификацию для итальянского фигуриста Грассля
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Как сообщает агентство ANSA, обвинение запросило двухлетнюю дисквалификацию для итальянского фигуриста.
5 сентября Грассль объявил об уходе от Этери Тутберидзе. 22-летний итальянец тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.
6 сентября служба коммуникаций Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia) сообщила, что фигурист пропустил три допинг-теста.
Ранее Грассль снялся с Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy.