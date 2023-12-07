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Камоцци: Миранчуку лучше остаться в Европе и покорять её дальше

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.
Камоцци: Миранчуку лучше остаться в Европе и покорять её дальше
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на слухи о возвращении Алексея Миранчука, лучше для него было бы остаться в Европе и покорять её дальше. Но если он вернётся в Россию, это не будет для него личным поражением», — приводит слова Камоцци ODDS.ru.

Он также добавил, что «Аталанта» является непредсказуемой командой. По его словам, подопечные Джан Пьеро Гаспирини не могут преодолеть кризис в Серии А.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в восьми матчах за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Ранее сообщалось, что «Торино» хочет арендовать Миранчука, но «Аталанта» планирует только продажу.

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