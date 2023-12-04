TuttoAtalanta: «Торино» хочет арендовать Миранчука, но «Аталанта» планирует только продажу

«Торино» планирует снова арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По информации TuttoAtalanta, главный тренер туринского клуба Иван Юрич хочет зимой арендовать игрока, но «Аталанта» рассматривает вариант только с его продажей.

Отмечается, что переговоры между клубами будут сложными, потому что летом «Торино» отказался активировать опцию выкупа Миранчука.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в семи матчах за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды выступал в «Торино».

Ранее Марио Пальяра объяснил, почему Алексей Миранчук не вернётся в «Торино».