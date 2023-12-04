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TuttoAtalanta: «Торино» хочет арендовать Миранчука, но «Аталанта» планирует только продажу

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«Торино» планирует снова арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По информации TuttoAtalanta, главный тренер туринского клуба Иван Юрич хочет зимой арендовать игрока, но «Аталанта» рассматривает вариант только с его продажей.

Отмечается, что переговоры между клубами будут сложными, потому что летом «Торино» отказался активировать опцию выкупа Миранчука.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в семи матчах за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. 

В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды выступал в «Торино».

Ранее Марио Пальяра объяснил, почему Алексей Миранчук не вернётся в «Торино».

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