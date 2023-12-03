В Италии считают, что Влашич сильнее Алексея Миранчука

Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Марио Пальяра объяснил, почему российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вернётся в «Торино».

«Все разговоры о возможном возвращении кажутся фейком. Почему они должны возвращать Миранчука? Думаю, он не нужен. У них есть Влашич, который гораздо сильнее Алексея», — цитирует Пальяра Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в семи матчах за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды выступал в «Торино».

Ранее в «Аталанте» опровергли информацию о готовности отпустить Миранчука в аренду.