Григорьянц: Карпин до конца не верил, что решение о проведении игры принял арбитр

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил дисквалификацию Валерия Карпина.

«Перед интервью Карпин услышал, кто принимал решение о проведении матча: судья. Мы говорили об этом с Валерием, он объяснил, что он до конца не верил. Но информация у него была. И у КДК сложилось мнение, что эти слова сказаны Карпиным в адрес официального лица матча», — цитирует Григорьянца Sport24.

Встреча между «Ростовом» и ЦСКА прошла в условиях сильного снегопада. После матча Карпин раскритиковал решение арбитра провести матч в непогоду и заявил: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»

Матч завершился победой армейцев со счётом 2:0.

Специалиста дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова и Карпина.