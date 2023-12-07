Олимпийская чемпионка Хенниг пропустит этап КМ в Швеции из-за коронавируса
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«Корона» вторая. Иногда всё идёт не так, как хотелось бы. Вернусь домой и снова буду поправляться», — написала спортсменка в социальных сетях.
Напомним, что лыжник сборной Швеции Вильям Поромаа не смог принять участие в масс‑старте на этапе Кубка мира в Руке из-за положительного теста на коронавирус.
Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 9 по 10 декабря.
Ранее лыжница Анастасия Кулешова рассказала, как относится к своей коллеге Веронике Степановой.