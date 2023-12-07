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Олимпийская чемпионка Хенниг пропустит этап КМ в Швеции из-за коронавируса

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Немецкая лыжница Катарина Хенниг не сможет принять участие в третьем этапе Кубка мира из-за коронавируса.
Олимпийская чемпионка Хенниг пропустит этап КМ в Швеции из-за коронавируса
  • Gettyimages.ru

«Корона» вторая. Иногда всё идёт не так, как хотелось бы. Вернусь домой и снова буду поправляться», — написала спортсменка в социальных сетях.

Напомним, что лыжник сборной Швеции Вильям Поромаа не смог принять участие в масс‑старте на этапе Кубка мира в Руке из-за положительного теста на коронавирус.

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 9 по 10 декабря.

Ранее лыжница Анастасия Кулешова рассказала, как относится к своей коллеге Веронике Степановой.

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