СЭ: Роналдо может перейти в «Ростов»

Нападающий «Левски» Роналдо может продолжить карьеру в «Ростове».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ростовский клуб сделал предложение в €1,5 млн. Но «Левски» данное предложение отклонил: клуб из Болгарии хочет получить за игрока €2 млн.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что ЦСКА был не против проведения матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» в снегопад.