RT в Telegram
Подпишись

СЭ: Роналдо может перейти в «Ростов»

Короткая ссылка
Нападающий «Левски» Роналдо может продолжить карьеру в «Ростове».
СЭ: Роналдо может перейти в «Ростов»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ростовский клуб сделал предложение в €1,5 млн. Но «Левски» данное предложение отклонил: клуб из Болгарии хочет получить за игрока €2 млн.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что ЦСКА был не против проведения матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» в снегопад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить