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Каманцев: ЦСКА был готов играть с «Ростовом» в сложных погодных условиях

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что ЦСКА был не против проведения матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» в снегопад.

«Арбитр отвечает за то, безопасно проводить матчи или нет. Если лига считает, что плохая картинка, ещё что‑то, наверное, есть правовые механизмы, или они должны быть разработаны, чтобы такие ситуации регулировать. Судья не решает вопрос эстетики.

По моей информации, ЦСКА готов был играть этот матч. Не хотел бы вступать с Карпиным в диспут, но перед эфиром общался с коллегами, мне сказали, что они были за то, чтобы играть матч в этих погодных условиях», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

Ранее Иван Обляков пошутил, что на матч с «Ростовом» можно было выходить в валенках.

 

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