Чемпион мира по рукопашному бою заочно получил 15 лет за убийство росгвардейца
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Спортсмена за преступление, совершённое в 2018 году, осудили по ч. 2 ст. 105 УК России. На данный момент он скрывается. Его местонахождение устанавливается.
В релизе Верховного суда Республики Дагестан сообщается, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Мачиева.
Ранее сообщалось, что экс-боец ММА и его подельник арестованы по делу о хищении и убийстве женщины в лесу.