Чемпион мира по рукопашному бою заочно получил 15 лет за убийство росгвардейца

Верховный суд Дагестана принял решение заочно приговорить чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева к тюремному заключению.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Спортсмена за преступление, совершённое в 2018 году, осудили по ч. 2 ст. 105 УК России. На данный момент он скрывается. Его местонахождение устанавливается.

В релизе Верховного суда Республики Дагестан сообщается, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Мачиева.

Ранее сообщалось, что экс-боец ММА и его подельник арестованы по делу о хищении и убийстве женщины в лесу.