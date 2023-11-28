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Экс-боец ММА и его подельник арестованы по делу о хищении и убийстве женщины в лесу

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Экс-боец ММА Карен Тороян с подельником арестованы по делу о хищении и убийстве женщины в Новороссийске.

Об этом сообщается в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчины будут под стражей до 24 января 2024 года. Они проходят обвиняемыми по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

По информации РИА Новости, Тороян, Ридван Алиев и Ашот Агаян решили похитить 38-летнюю местную жительницу: двое из них утром 20 ноября напали на владельца автомобиля, запихали его в багажник, чтобы использовать транспортное средство, однако в тот день женщина не вышла из дома, и водителя отпустили.

Отмечается, что вторую попытку подозреваемые предприняли через четыре дня, напали на жертву возле дома и посадили её в салон уже другой машины Hyundai Matrix, привезли в СНТ «Лесная поляна», где, по версии следствия, Алиев отвёл женщину вглубь леса и не менее девяти раз ударил ножом, в результате потерпевшая скончалась на месте. 

Алиев задержан в ночь на 26 ноября во время употребления наркотиков, от передозировки которых он, по предварительным данным, и скончался в отделе полиции.

Ранее появилось видео, как чемпион UFC Стрикленд удерживает человека под дулом пистолета.

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