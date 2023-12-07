Gazeta Esportiva: «Зенит» и «Коринтианс» не могут достичь согласия по сроку аренды Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может не перейти в «Коринтианс» на правах аренды.

Как сообщает Gazeta Esportiva, «Зенит» готов отдать Ренана в аренду до лета 2024 года, когда в Европе наступит межсезонье. «Коринтианс» хочет арендовать футболиста до конца 2024 года, ведь в Бразилии сезон длится вплоть до зимы.

По информации Time do Povo в социальных сетях, «Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы. Клубы рассматривают вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее агент Ренана опроверг новость о возможном переходе защитника «Зенита» в «Коринтианс».