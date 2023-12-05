Агент Ренана опроверг новость о возможном переходе защитника «Зенита» в «Коринтианс»
- РИА Новости
«Нет, это неправда», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».
Как сообщает Time do Povo в социальных сетях, «Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы.
По информации источника, клубы рассматривают вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».
Отмечается, что Ренан может перебраться в Бразилию, откуда уже через полгода он отправится в европейский клуб.
В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует расстаться с Ренаном.