Оливейра хочет провести реванш с Махачевым до Рамадана

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, рассказал, что его подопечный хочет провести следующий поединок с Исламом Махачевым до Рамадана.

«Если UFC хочет, чтобы мы дождались Рамадана, то сделаем так. Мы не торопимся, для нас самое главное — это чтобы Чарльз провёл свой следующий бой с Исламом. В апреле будет Рамадан, так что бой на UFC 301 в мае тоже возможен», — приводит слова Лимы sherdog.com.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев заявил, что никто из легковесов UFC не сможет отобрать у него титул.