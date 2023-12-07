В «Ростове» заявили, что Норманн не связывался с клубом после решения ФИФА

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что полузащитник Матиас Норманн не связывался с клубом после решения ФИФА.

«Мы ждём бумагу от ФИФА, где написано решение по Норманну. Пока что ни игрок, ни агент, ни его новый клуб не связывались с нами. При этом мы пока не знаем, пойдёт ли Норманн в CAS или нет. Какую сумму должен заплатить игрок? Называть её пока не хотим», — цитирует Рыскина «Спорт-Экспресс».

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее Роман Орещук заявил, что решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта.