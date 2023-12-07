Купер: Кучеров играет на элитном уровне, сейчас он на вершине горы

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высказался об игре нападающего Никиты Кучерова в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В этой лиге много отличных игроков. Я имею в виду лучших в мире. Но я думаю, что прямо сейчас, спустя около 20 матчей сезона, вы должны поставить Кучерова на вершину горы. Он играет на элитном уровне. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

7 декабря Кучерова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ.

30-летний россиянин набрал два очка (гол и передача) в матче с «Питтсбург Пингвинз».

Таким образом, для игрока матч стал 11-м подряд в НХЛ с набранными очками. Он также выступил в роли ассистента в 11-й игре подряд, установив рекорд «Тампы» по этому показателю.

Ранее Кучеров прокомментировал своё лидерство в регулярном чемпионате НХЛ по броскам в створ.