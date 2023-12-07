Кучеров — о лидерстве в НХЛ по броскам в створ: стараюсь быть как Ови

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал своё лидерство в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по броскам в створ.

«Не знаю, что сказать. Стараюсь быть как Ови», — сказал Кучеров после матча.

Сегодня «Тампа» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» — 3:1. Россиянин отметился голом и результативной передачей.

По итогам первых 26 игр сезона на счету игрока 44 (17 + 27) очка. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров ХХI века после первых 26 матчей с начала регулярных чемпионатов.

Ранее сообщалось, что Кучеров побил рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд.