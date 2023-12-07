RT в Telegram
Подпишись

Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Короткая ссылка
Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

30-летний россиянин набрал два очка (гол и передача) в матче с «Питтсбург Пингвинз». 

Таким образом, для игрока матч стал 11-м подряд в НХЛ с набранными очками. Он также выступил в роли ассистента в 11-й игре подряд, установив рекорд «Тампы» по этому показателю.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман. Второй — нападающий «Флорида Пантерз» Эван Родригес.

Ранее Кучеров прокомментировал своё лидерство в регулярном чемпионате НХЛ по броскам в створ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить