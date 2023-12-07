Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

30-летний россиянин набрал два очка (гол и передача) в матче с «Питтсбург Пингвинз».

Таким образом, для игрока матч стал 11-м подряд в НХЛ с набранными очками. Он также выступил в роли ассистента в 11-й игре подряд, установив рекорд «Тампы» по этому показателю.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман. Второй — нападающий «Флорида Пантерз» Эван Родригес.

Ранее Кучеров прокомментировал своё лидерство в регулярном чемпионате НХЛ по броскам в створ.