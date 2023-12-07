Анкалаев — о реванше с Уокером: Джонни, будь готов к войне
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«Мой следующий бой будет лучшим. Я остановлю этого парня за три раунда. Джонни, будь готов к войне. Не сдавайся, пожалуйста», — написал Анкалаев в социальных сетях.
Реванш между спортсменами пройдёт на турнире UFC Fight Night 14 января.
Первый поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.
Ранее Махачев заявил, что никто из легковесов UFC не сможет отобрать у него титул.