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Игрок «Урала» Шеттине: нет разницы, в какую погоду играть

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Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине высказался о матче с «Локомотивом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игрок «Урала» Шеттине: нет разницы, в какую погоду играть
  • Gettyimages.ru

«Для нас нет разницы, в какую погоду играть. Условия одинаковые для обеих команд. Игра будет не самой простой. Но уверен, что мы сможем показать качественный футбол», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Встреча между командами пройдёт 8 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

После 17 туров РПЛ железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Урал» — на 12-й позиции (19).

Ранее сообщалось, что «Сочи» не против переноса 18-го тура РПЛ из-за погодных условий.

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