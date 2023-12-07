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Тарпищев: поступки Абаскаля характеризуют его как человека с неоправданно высоким самомнением

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, являющийся болельщиком «Спартака», прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Тарпищев: поступки Абаскаля характеризуют его как человека с неоправданно высоким самомнением
  • РИА Новости

«Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Он совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Третьего декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Гильермо Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее сообщалось, что Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом».

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