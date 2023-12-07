Зазулин считает, что «Спартак» пропустил много мячей из-за Джикии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Игорь Зазулин заявил, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия плохо влияет на игру столичной команды.

«Мне Джикия не нравится. Из-за него очень много голов забивается «Спартаку». Был момент, например, с «Уралом», когда забивали гол, а он на линии вратарской пласируется. Он должен на скорости сближаться, чтобы не дать пробить, а он стоит. Там игрок с другого фланга уже почти успел прибежать и накрыть. Не нравится мне он», — цитирует Зазулина Legalbet.

По его мнению, Джикия совершает много ошибок, защитник «слишком раздут».

«У нас просто не было левоногих центральных защитников, это проблема. Если бы Джикия не был левоногим, то ещё вопрос, попал бы он в «Спартак» по своим качествам или нет», — добавил Зазулин.

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. «Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом».