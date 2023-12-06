Президент ФИФА ждёт Месси на чемпионате мира 2026 года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет, чтобы нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжил играть на чемпионатах мира.

«И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию», — цитирует Инфантино TyC Sports.

Напомним, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. По информации Daily Mail, его коллекцию футболок с мундиаля выставят на аукцион за $10 млн.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Ранее Месси был выбран спортсменом года по версии журнала Time.