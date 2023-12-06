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Президент ФИФА ждёт Месси на чемпионате мира 2026 года

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет, чтобы нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжил играть на чемпионатах мира.
Президент ФИФА ждёт Месси на чемпионате мира 2026 года
  • Gettyimages.ru

«И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию», — цитирует Инфантино TyC Sports.

Напомним, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. По информации Daily Mail, его коллекцию футболок с мундиаля выставят на аукцион за $10 млн.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. 

Ранее Месси был выбран спортсменом года по версии журнала Time.

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