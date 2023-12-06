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Мостовой: я бы не дал Абаскалю дисквалификацию больше чем на один матч

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Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля не стоит строго наказывать за эпизод с хавбеком грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.
Мостовой: я бы не дал Абаскалю дисквалификацию больше чем на один матч
  • Gettyimages.ru

«Дисквалификация за эпизод с Беришей по-любому будет, но не больше одного матча. Я бы не дал больше. Для меня это было бы справедливым наказанием», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он подчеркнул, что все были на эмоциях.

«Да, Абаскаль чуть подтолкнул. Ясно, что надо наказать, потому что иначе все тренеры будут толкать игроков. Но такой эпизод может произойти с каждым», — добавил Мостовой.

Третьего декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Гильермо Абаскаля в матче РПЛ за нарушение регламента.

После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее сообщалось, что Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом».



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