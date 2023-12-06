Чанов высоко оценил уровень игры российских футбольных вратарей

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что сейчас российская вратарская школа находится на весьма высоком уровне.

«Очень важной составляющей игры Акинфеева является его стабильность, а это одно из главных качеств, по которому можно оценить вратаря. Если говорить о том, кто сейчас показывает схожий с Игорем уровень, то я могу сказать, что у нас много хороших игроков, но в одном сезоне они блистают, а в другом будто исчезают. Кроме того, у Акинфеева много лет в воротах за плечами, чего не хватает некоторым другим вратарям.

Например, сейчас хороший результат показывает член сборной Матвей Сафонов. К его игре вопросов нет, но, опять же, нужно ещё проверить способности на хорошем международном уровне. Сейчас в России вратарская линия находится на очень высоком уровне. В любую команду можно ткнуть пальцем и найти там хорошего вратаря», — заявил RT Чанов.

Ранее Чанов прокомментировал заявление президента московского ПФК ЦСКА Евгения Гинера о том, что Игорь Акинфеев превзошёл выдающихся вратарей Льва Яшина и Рината Дасаева.