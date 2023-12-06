RT в Telegram
Подпишись

Чанов высоко оценил уровень игры российских футбольных вратарей

Короткая ссылка
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что сейчас российская вратарская школа находится на весьма высоком уровне.
Чанов высоко оценил уровень игры российских футбольных вратарей
  • Gettyimages.ru

«Очень важной составляющей игры Акинфеева является его стабильность, а это одно из главных качеств, по которому можно оценить вратаря. Если говорить о том, кто сейчас показывает схожий с Игорем уровень, то я могу сказать, что у нас много хороших игроков, но в одном сезоне они блистают, а в другом будто исчезают. Кроме того, у Акинфеева много лет в воротах за плечами, чего не хватает некоторым другим вратарям.

Например, сейчас хороший результат показывает член сборной Матвей Сафонов. К его игре вопросов нет, но, опять же, нужно ещё проверить способности на хорошем международном уровне. Сейчас в России вратарская линия находится на очень высоком уровне. В любую команду можно ткнуть пальцем и найти там хорошего вратаря», — заявил RT Чанов.

Ранее Чанов прокомментировал заявление президента московского ПФК ЦСКА Евгения Гинера о том, что Игорь Акинфеев превзошёл выдающихся вратарей Льва Яшина и Рината Дасаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить