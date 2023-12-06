Первый в истории шахматный турнир на Эвересте пройдёт в 2024 году

Первый в истории международный шахматный турнир на склонах горы Эверест пройдёт весной 2024 года.

Первый этап соревнований состоится в базовом лагере Эвереста со стороны Непала по швейцарской системе в 12 туров. Участники, занявшие с первого по третье место, получат денежные призы, сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России.

Отмечается, что на второй этап будут допущены только альпинисты, имеющие разрешение для восхождения на Эверест. Восемь человек будут отобраны из лучших участников первого этапа.

Четвертьфинальный этап состоится на высоте 6 тыс. м, полуфинальный — на высоте 6,4 тыс. м, финал — на высоте 8 тыс. м в лагере IV. Победитель получит 4 млн рублей.

Общий призовой фонд соревнований составит $150 тыс.

Ранее основатель Русской шахматной школы, международный арбитр, международный мастер спорта по шахматам Антон Кузин рассказал, что в шахматной секции ребёнок может приобрести ряд полезных навыков.