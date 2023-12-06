RT в Telegram
Подпишись

Мастер спорта по шахматам Кузин рассказал о пользе этой игры для детей

Короткая ссылка
Основатель Русской шахматной школы, международный арбитр, международный мастер спорта по шахматам Антон Кузин рассказал, что в шахматной секции ребёнок может приобрести ряд полезных навыков.
Мастер спорта по шахматам Кузин рассказал о пользе этой игры для детей
  • Gettyimages.ru

Один из них — структурирование собственного времени, объяснил шахматист в беседе с «Газетой.Ru».

«В шахматах все партии играются с ограниченным контролем времени… Это приучает ценить каждую минуту и расходовать время продуктивно», — объяснил эксперт.

Также, играя в шахматы, можно развить навык анализа своих ошибок, концентрации внимания, научиться принимать решения, добавил Кузин.

Ранее психотерапевт психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина Ирина Железнова посоветовала чаще общаться со своими детьми, пока они маленькие, в противном случае позже, недополучив внимания взрослых, они могут столкнуться с различными расстройствами личности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить