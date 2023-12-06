Мастер спорта по шахматам Кузин рассказал о пользе этой игры для детей

Основатель Русской шахматной школы, международный арбитр, международный мастер спорта по шахматам Антон Кузин рассказал, что в шахматной секции ребёнок может приобрести ряд полезных навыков.

Один из них — структурирование собственного времени, объяснил шахматист в беседе с «Газетой.Ru».

«В шахматах все партии играются с ограниченным контролем времени… Это приучает ценить каждую минуту и расходовать время продуктивно», — объяснил эксперт.

Также, играя в шахматы, можно развить навык анализа своих ошибок, концентрации внимания, научиться принимать решения, добавил Кузин.

Ранее психотерапевт психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина Ирина Железнова посоветовала чаще общаться со своими детьми, пока они маленькие, в противном случае позже, недополучив внимания взрослых, они могут столкнуться с различными расстройствами личности.