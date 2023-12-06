Тренер сборной Белоруссии по хоккею Квартальнов пропустит Кубок Первого канала
- РИА Новости
Минское «Динамо» обратилось в Федерацию хоккея Белоруссии (ФХБ) с просьбой не привлекать наставника клуба к работе с национальной командой в предстоящей международной паузе, чтобы он мог сосредоточиться на подготовке клуба к отрезку сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте ФХБ.
Отмечается, что турнир пропустит по состоянию здоровья генеральный менеджер национальной команды Михаил Грабовский.
Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.
Ранее стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.