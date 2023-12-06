RT в Telegram
Подпишись

Тренер сборной Белоруссии по хоккею Квартальнов пропустит Кубок Первого канала

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрий Квартальнов пропустит Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге.
Тренер сборной Белоруссии по хоккею Квартальнов пропустит Кубок Первого канала
  • РИА Новости

Минское «Динамо» обратилось в Федерацию хоккея Белоруссии (ФХБ) с просьбой не привлекать наставника клуба к работе с национальной командой в предстоящей международной паузе, чтобы он мог сосредоточиться на подготовке клуба к отрезку сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте ФХБ.

Отмечается, что турнир пропустит по состоянию здоровья генеральный менеджер национальной команды Михаил Грабовский. 

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

Ранее стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить