Дружинин: вряд ли обращения международных федераций в МОК что-то изменят

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин заявил , что вряд ли Международный олимпийский комитет (МОК) изменит критерии участия и допустит российских атлетов до Олимпийских игр 2024 года в Париже после обращения международных федераций.

«Моё мнение, что вряд ли МОК после обращения международных федераций уберёт свои критерии и допустит к участию наших спортсменов. Например, в нашем виде спорте единственный шанс отобраться на Олимпиаду — это через чемпионат мира в Дохе в феврале», — цитирует Дружинина РИА Новости.

По его словам, прыгунам в воду мало одобрения МОК, потому что нужно ещё попасть на отбор, что пока представляется невозможным с учётом тех критериев, которые есть.

5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Евгений Ревенко заявил, что МОК разрушает олимпийское движение, будучи инструментом американской политики.