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Железняков: Загитовой нужно отказаться от всего, чтобы получилось стать хорошим тренером

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Хореограф Алексей Железняков высказался об инициативе Алины Загитовой тренировать в школе её имени.
Железняков: Загитовой нужно отказаться от всего, чтобы получилось стать хорошим тренером
  • РИА Новости

«Алина прошла сильную школу группы Тутберидзе. Загитова всем этим пропиталась и знает, как работать профессионально и достойно.

Мы знаем, что она — человек популярный, у неё огромное количество съёмок, рекламных контрактов, выступлений. Соединять это всё с работой тренером будет сложно. Алине нужно будет отказаться от всего, чтобы у неё получилось стать хорошим тренером», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

5 декабря Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы.

Ранее Навка поддержала решение Загитовой стать тренером в собственной школе.

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