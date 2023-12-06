Metaratings: «Спартак» организовал совместный ужин игроков, тренеров и руководства

Московский «Спартак» провёл закрытую встречу руководства, тренеров и игроков.

Как сообщает Metaratings, на совместном ужине состоялось неформальное общение и были подведены промежуточные итоги нынешнего сезона.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России москвичи проиграли «Оренбургу» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком команды в ноябре.