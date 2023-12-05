Промес признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стал лучшим игроком команды в ноябре.

По итогам голосования 33% болельщиков отдали своё предпочтение Промесу. На второй позиции расположился Данил Пруцев. Третий — Александр Максименко.

В сезоне-2023/24 футболист провёл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению арбитра Кукуляка не удалять Беришу.