«Матч ТВ»: «Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению арбитра Кукуляка не удалять Беришу
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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению не удалять Беришу за агрессивное поведение», — сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.
«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2).
После первого гола Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Гильермо Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.
Ранее Павел Каманцев высказался об инциденте с Беришей.