RT в Telegram
Подпишись

«Матч ТВ»: «Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению арбитра Кукуляка не удалять Беришу

Короткая ссылка
«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по решению арбитра Евгения Кукуляка не удалять полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу в матче 17-го тура РПЛ.
«Матч ТВ»: «Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению арбитра Кукуляка не удалять Беришу
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению не удалять Беришу за агрессивное поведение», — сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2).

После первого гола Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Гильермо Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее Павел Каманцев высказался об инциденте с Беришей.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить