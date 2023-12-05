«Матч ТВ»: «Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению арбитра Кукуляка не удалять Беришу

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по решению арбитра Евгения Кукуляка не удалять полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу в матче 17-го тура РПЛ.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению не удалять Беришу за агрессивное поведение», — сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2).

После первого гола Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Гильермо Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее Павел Каманцев высказался об инциденте с Беришей.