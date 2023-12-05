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Каманцев — о действиях Бериши: это всё-таки жёлтая карточка

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об инциденте с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«КДК может выносить наказание только за момент, который был пропущен судьёй, потом появилась видеозапись момента, в котором судья не вынес решение. Говорят, что имели место провокационные действия, но это всё‑таки жёлтая карточка», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2). После первого гола Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не станет наказывать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля.

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