КДК РФС не станет наказывать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля
- РИА Новости
«У КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения Бериши, потому что главный судья оценил его поведение жёлтой карточкой. У КДК РФС нет юрисдикции для рассмотрения данного дела», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бернард Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.
«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.
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