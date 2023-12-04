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КДК РФС не станет наказывать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация не станет наказывать полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу за инцидент с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
КДК РФС не станет наказывать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля
  • РИА Новости

«У КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения Бериши, потому что главный судья оценил его поведение жёлтой карточкой. У КДК РФС нет юрисдикции для рассмотрения данного дела», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс»

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бернард Бериша подбежал к технической зоне красно-белых и прыгнул двумя ногами вперёд в непосредственной близости от Абаскаля. После этого главный тренер москвичей толкнул косовара, в результате чего был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

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